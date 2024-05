Oroscopo Paolo Fox domenica 26 Maggio 2024 | Pesci volenteroso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 25 maggio 2024) L’diFox per oggi,26Ariete Luna attiva oggi e questo potrebbe aiutare a superare i problemi che si stanno vivendo in amore. Belle le emozioni con il segno dell’acquario e del leone. Toro Sul lavoro potrebbero esserci ritardi e forse quel progetto creativo su cui si voleva tanto lavorare andrà atteso ancora per un po’. Gemelli Ci sarà un po’ di disagio nell’aria. Sul lavoro la giornata parte con un po’ di agitazione ma meglio tenere lontano i disguidi. Cancro In amore i problemi non mancano e bisognerebbe farlo prima del prossimo lunedì. Per quanto riguarda la sfera lavorativa state cercando di immaginare un nuovo percorso e i più giovani dovranno affrontare diverse novità. Leone Avete la luna dissonante quindi attenzione. Le cose andranno meglio già da domani. Sul lavoro sono tante le cose da chiarire e dovrete riconsiderare un accordo.