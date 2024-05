Orari Motogp Catalogna 2024 | dove vedere il Gp in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Barcellona, 25 maggio- Sarà un gran premio ditutto da vivere quello di domenica 26 maggio. Il weekend non ha messo in evidenza un dominatore assoluto, anzi la Sprint Race è stata una gara ad eliminazione, e le qualifiche hanno emesso un verdetto che lascia aperti i giochi a tanti, così i pronostici si mescolano tra errori e feeling da trovare. Ci sono ovviamente gli spagnoli principali candidati alla vittoria, ma Pecco Bagnaia ha dimostrato di avere la velocità necessaria all’impresa nonostante il grave errore nella Sprint quando è caduto all’ultimo giro e in prima posizione. Intanto, si registra ancora una volta una qualifica difficile di Marquez, che parte indietro, mentre Pecco parte secondo e anche Martin non è apparso così in feeling con il tracciato catalano. Infatti, è emerso Aleix Espargaro che rappresenta la vera mina vagante della gara. Attenzione anche a Bastianini e Di Giannantonio.