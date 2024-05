Ora nuovi parcheggi Stalli al Parco Centrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Inizierà a giorni la sistemazione di una porzione di area verde dela Follonica, da adibire ao temporaneo per la stagione estiva che sta praticamente per iniziare. Probabili disagi perchè ci saranno dei mezzi di movimento terra che porteranno eventuali mancanze di posti, considerato anche il grande afflusso di persone che è previsto per questi primi due weekend con le temperature estive. In previsione dell’imminente stagione estiva e in considerazione del fatto che sono in corso i lavori per realizzare un polo scolastico (0-6 anni) nell’area adiacente all’incrocio stradale tra via Massetana e via Sanzio (risorse che sono state finanziate grazie al Pnrr, il piano di resilienza voluto dall’Europa dopo la pandemia da Covid), area precedentemente adibita ao, a giorni dunque inizieranno i lavori per adibire una porzione di area verde delo temporaneo, conauto che saranno vicini all’area mercatale.