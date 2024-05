Open Day SMI 2024 | Intelligenza Artificiale come strumento chiave nel plasmare un futuro digitale sicuro e innovativo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2024) SMI Technologies and Consulting organizza a Roma, giovedì 6 giugno, una nuova edizione dell’Day, un evento, arrivato al suo terzo appuntamento, volto ad esplorare la trasversalità dell’(AI) nella “Nuova Vita”. Quest’anno il tema dell’evento, dal titolo Human and Machine, è quello attualissimo dell’(AI), e mira a presentare l’AIunodi innovazione e progresso, focalizzando l’attenzione sulle potenzialità di tale tecnologia equesta possa essere impiegata per risolvere problemi reali e migliorare la qualità della vita delle persone. Quando si discute dila difficoltà maggiore sta nel prevedere con certezza i benefici che essa potrà portare e chi sarà in grado di sfruttarli appieno. È, tuttavia, importante sottolineare che esiste una via per un’adozione responsabile, etica e orientata aldell’AI.