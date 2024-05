Onana ‘vendica’ Istanbul | primo trofeo dopo l’addio all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) André, ex portiere dell’Inter, trova la sua prima gioiaaver lasciato i nerazzurri al termine della scorsa stagione. L’estremo difensore dei Red Devils ha infatti conquistato il suocon il Manchester United, trionfando nella FA Cup nel derby contro il Manchester City. Vendicata, in un certo senso, la finale didello scorso anno. VITTORIA – André, ex portiere dell’Inter, ha conquistato il suocon il Manchester United, trionfando nella FA Cup. In una finale intensa e ricca di emozioni, i Red Devils hanno prevalso sui rivali cittadini del Manchester City con un punteggio di 2-1. Decisive le reti di Alejandro Garnacho e Kobbie mainoo, che neltempo portano avanti per 0-2 la squadra guidata da Erik ten Hag. Nella ripresa tengono bene i Red Devils, anche se nel finale arriva la rete che accorcia le distanze siglata da Jeremy Doku, che però non basta alla squadra di Pep Guardiola per la rimonta.