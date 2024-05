Omicidio Senago | lunedì un anno senza Giulia e in aula parla Impagnatiello**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Certe coincidenze sembrano mettercela tutta per far credere nel destino e così27 maggio, a unesatto dalla morte diTramontano, Alessandro Impagnatiello sarà in(nel processotelecamere), davanti alla corte d'assise di Milano, per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna incinta di loro figlio Thiago. Per la prima volta, dopo la confessione davanti agli inquirenti e le dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo, l'imputato risponderà alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. Un appuntamento, non solo emotivamente impegnativo per l'ex barman e la famiglia della 29enne, ma che ha anche un peso processuale: può decidere di rintanarsi in bugie, 'non ricordo' o addirittura accuse, oppure può rendere una confessione piena, lucida, che farebbe allontanare l'ipotesi di una richiesta di perizia psichiatrica come linea difensiva.