Omicidio a San Giovanni Rotondo - anziana trovata morta in casa | fermato un uomo nudo e sporco di sangue in strada video

(Di sabato 25 maggio 2024) Mentre a Sanprendeva corpo l’orrore dell’di Rachele Covino, l’80enneoggi nella sua abitazione: le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo ormai privo di vita della donna al piano terra della sua abitazione in Via Sergente Padovano, nel comune pugliese. Secondo le primissime ipotesi, sarebbe stata uccisa per soffocamento.a SaninNel frattempo, con la cittadina ancora sotto choc e in preda a paura e sconcerto, a stretto giro dal rinvenimento del corpo della vittima i carabinieri fermavano unin stato confusionale che – come avrebbe poi imlato una foto in circolazione sul web – girava per le strade del centro cittadinoe ricoperto die, riferisce il sito di Foggia Today, «inveendo e minacciando chiunque capitasse a tiro». Nonostante la sua opposizione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma.

L'anziana donna sarebbe stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. L'uomo, nudo e coperto di sangue, avrebbe continuato ad aggirarsi per strada, provando a entrare in altre case. ilgiornale

Anziana uccisa in casa, fermato uomo nudo per strada. Mistero a San Giovanni Rotondo - Anziana uccisa in casa, fermato uomo nudo per strada. Mistero a San giovanni rotondo - Il corpo di un'anziana è stato trovato in un appartamento al piano terra in via Sergente Padovano a San giovanni rotondo, nel Foggiano. La donna sarebbe stata uccisa per soffocamento. Poco dopo i ... bari.repubblica

Anziana uccisa a San Giovanni Rotondo, forse scaraventata contro un mobile - Anziana uccisa a San giovanni rotondo, forse scaraventata contro un mobile - SAN giovanni rotondo - Aveva 81 anni, Rachele Covino, la donna uccisa nella sua abitazione in via Sergente Padovano a San giovanni rotondo, nel Foggiano. L’anziana sarebbe stata assassinata da un uomo ... lagazzettadelmezzogiorno

Orrore a San Giovanni Rotondo, anziana trovata morta: uomo in giro nudo e coperto di sangue - Orrore a San giovanni rotondo, anziana trovata morta: uomo in giro nudo e coperto di sangue - L'anziana donna sarebbe stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. L'uomo, nudo e coperto di sangue, avrebbe continuato ad aggirarsi per strada, provando a entrare in altre case ... ilgiornale