(Di sabato 25 maggio 2024)- A ritmo alto conquista la prima vittoria inl'che regola in una bellissima partita la Germani Brescia per 95-89 con attacchi roventi per 40', decisa solo negli istanti finali. I biancorossi pescano dal cilindro la prestazione superlativa di Johannes Voigtmann che mette insieme 21 punti con 3/5 da 2 e 5/8 da 3 da 3 a 8 rimbalzi e 3 assist, intorno a lui trovano linfa Melli e Hines autori di 23 punti in coppia. Brescia, comunque, prova ad accettare l'alto ritmo imposto dall', prova a rimanere aggrappata alla gara con un Della Valle praticamente perfetto (33 punti) che si trascina dietro i suoi a partire da Massinburg (3/4) da 3), mentre il rientro di Petrucelli è incerto (4 punti con 0/6 al tiro). La partenza della gara è subito bella con Tonut protagonista percon 9 punti e Gabriel per Brescia con 6 (16-16 già al 5'). La media addirittura si innalza, tanto che a fine primo periodo l'chiude a 34 punti con Voigtmann addirittura in doppia cifra (3/3 da 3), anche se la Germani rimane a contatto sul -5 (34-29).

Il live in diretta di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Prende il via il derby lombardo tra le squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al secondo e al terzo posto, anche se gli uomini di coach Magro hanno guidato a lungo la classifica, prima di cedere alla Virtus e, appunto, all'Olimpia.

Olimpia Milano: la semifinale inizia bene per l'Armani

LBA Playoff - Semifinali: gara 1 Bologna su Venezia, Milano su Brescia - Si è delineato il quadro delle semifinali di LegaBasket Serie A. L'Olimpia milano - dopo il passo falso in Gara 1 - ha vinto tre partite di fila su Trento per passare il turno e incontrerà adesso la

