Olimpia Milano-Germani Brescia - Gara 1 semifinali playoff Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Non c’è in palio, soltanto, l’onore regionale in questo derby lombardo che varrà, con le altre sfide della serie, l’accesso alla finalissima scudetto dellaA. La prima sfida di questi incontri che vedranno impegnate due squadre della Lombardia metterà di fronte i dominatori delledue edizioni del massimo campionato di pallacanestro e un’outsider che si è costruita passo passo diventando una vera e propria big. L’, padrona di casa nelle prime due partite di palla a spicchi, sperano di centrare un fantastico tris di scudetti dopo aver vinto gli ultimi due in campo nazionale., dopo aver alzato nella passata stagione la Coppa Italia, tenterà d’imporsi ancor di più all’interno dei nostri confini compiendo un ulteriore step di crescita. Per farlo, però, dovrà uscire indenne dall’incrocio contro i migliori d’Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le, il pronostico, il momento delle due squadre e dove sarà possibile assistere in tv al match valevole per1.

Non ha tradito le aspettative il Real Madrid, che nella sfida valida come semifinale dell’Eurolega 2023/2024 di basket ha piegato l’Olympiacos con il punteggio di 87-76. La gara andata in scena alla Uber Arena di Berlino era anche il reamke della finale dello scorso anno, ma l’esito non è cambiato ed i Blancos si sono imposti in maniera piuttosto agevole. sportface

Saranno quindi Panathinaikos Atene e Real Madrid a contendersi il titolo dell’Eurolega di basket 2024! Questo è il verdetto delle due semifinali completate da pochi minuti per la Final Four in svolgimento a Berlino (Germania), con la finalissima in programma domenica 26 maggio alle ore 20:00. oasport

classifica Lega Basket Serie A - classifica lega basket Serie A - Gianmarco Tamberi salta il meeting di Ostrava, in Repubblica Ceca, rinviando il debutto stagione. Un dolore al ginocchio l’ha spinto a fermarsi per preservare gli Europei di atletica di Roma (in ... repubblica

LBA, Umberto Gandini: "Campionato di alto livello e pubblico in crescita" - LBA, Umberto Gandini: "Campionato di alto livello e pubblico in crescita" - Di seguito l'intervista integrale rilasciata dal Presidente della lega basket Serie A Umberto Gandini a "Sportmediaset": A poche ore dall'inizio delle ... pianetabasket

Basket, playoff: via alle semifinali scudetto. Dove vederle in tv e il programma completo - basket, playoff: via alle semifinali scudetto. Dove vederle in tv e il programma completo - Bologna, Venezia, Milano e Brescia. Le quattro favorite sono arrivate alle semifinali scudetto che scattano oggi. Tutte le partite, finali comprese, andranno in diretta televisiva su Dazn, Eurosport.. ilmessaggero