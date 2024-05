Olimpia Milano-Brescia oggi in tv - Serie A basket 2024 | orari - programma gara -1, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Si disputa questa sera-1 delle semifinali diA die sul parquet dell’Unipol Forum di Assago scenderanno l’EA7 Emporio Armanie la Germani. Una sfida attesissima tra una delle favorite d’obbligo da inizio stagione,, e l’unica formazione ad aver chiuso i quarti di finale con un 3-0 netto. L’ha vinto i quarti di finale contro Trento in rimonta, con un 3-1 arrivato dopo il ko nel match d’esordio ad Assago. I ragazzi di Ettore Messina contronon potranno permettersi passi falsi come fatti con Trento e per le semifinali dovrebbero ritrovare Shavon Shields, assente nelle due trasferte in Trentino. E la parola d’ordine sarà ancora difesa, con l’obiettivo di tenere ini con uno score più basso possibile.che arriva asulle ali dell’entusiasmo del 3-0 rifilato a Pistoia, dopo una stagione fantastica per i ragazzi di Alessandro Magro, a lungo in testa alla classifica del campionato.