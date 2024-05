Occhio alle truffe romantiche - come funziona quella del gentiluomo argentino

Da mesi le nostre cronache raccontano un giorno sì e l'altro pure di (odiose) truffe a danni di anziani fatte da gente che non merita nemmeno lo spreco di un aggettivo. L'altro giorno i carabinieri di Osimo ne hanno beccati due (per ora), campani, che secondo le indagini, in sei mesi ne hanno messe insieme una quantità industriale, trentasette nelle Marche, tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, poi in Abruzzo e in Puglia, e altre tre tentate ma non riuscite.

ilrestodelcarlino