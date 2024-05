Nuovo giro di vite del governo sulla cannabis light Esperto | Così numerosi ricorsi e contenziosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Con un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera, ilpropone di intervenirelegge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale, con quantità di Thc inferiore allo 0,2%, la cosiddetta. L’emendamento vieta la coltivazione e la vendita delle infiorescenze, anche dia basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli espressamente indicati nella legge stessa, e quindi quelli industriali consentiti. Il commercio o la cessione di infiorescenze viene punito con le norme del Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti, parificando laa quella non. È l’ennesimo tentativo portato avanti dalMeloni di bloccare la commercializzazione di una sostanza di per sé completamente innocua. Poco meno di un anno fa un altro decreto, aveva limitato sensibilmente le possibilità di acquisto. Dal 22 settembre 2023, nei negozi che attualmente vendono la sostanza, non è più possibile acquistare “prodotti da ingerire” a base di cannabidiolo, ma rimane possibile invece l’acquisto dida fumare, cioè i fiori di canapa che contengono il cbd e non il thc.