Nuovo BMW CE 02 | l’eParkourer per la città 

BMW Motorrad presenta il nuovo CE02 - ...una potenza massima di 11 kW (15 CV) ma il nuovo eParkourer dispone anche della versione da 4 kW (5 CV) adatto ai ragazzi di 14 anni. Il motore più potente ha una velocità massima di 95 km/h mentre l'... webmagazine24

BMW CE - 02: in sella all'eParkourer che sfida gli scooter di 50 e 125 cc - Come dice la stessa BMW, il suo nuovo veicolo non si confronta né con gli scooter elettrici né con le moto a batterie. Da qui l'inedito nome di eParkourer , in omaggio a un pubblico giovane e ... motorbox