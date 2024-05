Nuova scossa di terremoto nella notte scuote i Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Sta, poco dopo le tre del mattino, unadidi magnitudo 2,7 sulla scala Richter ha colpito la zona dei, con epicentrozona della Solfatara. I sismografi dell’Ingv hanno registrato chiaramente l’oscillazione, che si inserisce nel contesto della crisi bradisismica in corso. Laè stata distintamente avvertita a Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Il panico continua a serpeggiare tra gli abitanti dell’area, che da tempo soffrono per questa incessante sequenza sismica. Solo lunedì scorso, unadi magnitudo 4.4 aveva provocato danni significativi, come non se ne vedevano da quarant’anni. Gli sfollati, in seguito a quest’ultimo evento, sono quasi raddoppiati nel giro di poche ore. Ieri si è tenuto un incontro al Palatrincone per discutere l’assegnazione di hotel agli sfollati e pianificare i rientri nelle case per recuperare gli effetti personali.