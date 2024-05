Nuoto Tabani trascina l’Ekipe E vince lo Scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) "Ho aspettato quasi trent’anni perre uno. Sono felice". Nemmeno nel post-partita di una giornata che non dimenticherà, Chiaraha nascosto l’ironia che da sempre la contraddistingue. Ma ne ha ben donde, perché mettendo a segno una doppietta ha contribuito a far sì cheOrizzonte battesse Plebiscito Padova in "gara 3", alla luce del 14-12. Per una vittoria che ha consentito a Chiara e compagne di laurearsi campionesse d’Italia, rimontando con le vittorie negli ultimi due confronti la sconfitta in "gara 1". Il sodalizio di Catania aveva del resto chiuso la "regular season" di Serie A1 al primo posto ed era effettivamente la squadra da battere. La (quasi) trentenne pratese se ne era resa conto lo scorso anno, quando militava ancora nella Sis Roma e perse il tricolore proprio contro le future compagne. Una sconfitta che l’ha evidentemente portata ad una riflessione: in un palmarès personale che fra le altre cose già comprendeva due bronzi mondiali e due bronzi europei con la Nazionale (oltre ovviamente all’argento olimpico di Rio 2016) e un campionato di Spagna ai tempi del Sabadell, mancava solo il tricolore.