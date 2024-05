Nuoto di fondo - Gregorio Paltrinieri Paltrinieri trascina la staffetta alla vittoria a Golfo Aranci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Ultimo giorno di gare a, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo didi. Le acque libere sarde sono state teatro del Team Event: due donne e due uomini a darsi il cambio ogni 1500 metri. La distanza preferita di. Greg, reduce dbrutta prestazione nella 10 km di ieri, ha voluto riscattarsi e ha trovato nella prova a squadre un motivo per ambire. L’ha fatto bene il carpigiano che, in ultima frazione, è riuscito a prodursi in uno splendido arrivo in volata, piegando le mire del tedesco Niklas Frach (+1.0) e del forte ungherese, argento olimpico della 10 km, Kristof Rasovszky (+1.3). Con il crono totale di 1:06:58.8, Italia 1 ha trionfato, regalando una bella soddisfazione al pubblico presente. A dare il via alle danze è stata Ginevra Taddeucci, ieri ottavo nella 10 km. A seguire è stata la volta di Veronica Santoni e di Andrea Filadelli, classe 2001 e scelto per sostituire Domenico Acerenza che ha deciso di non gareggiare per preservarsi dopo le fatiche della Coppa Len e soffrendo di un piccolo fastidiosp