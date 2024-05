Nuoto - Coppa del Mondo fondo | gli azzurri trionfano nella staffetta a Golfo Aranci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Ava in scena la seconda tappa delladeldiin acque libere. La compagine azzurra trionfa4×1500 mista, con Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri che trovano la vittoria in rimonta sull’Ungheria, con un tempo di 1h06’58”8. Secondo posto poi per la Germania in 1h06’59”8, mentre gli ungheresi sono terzi in 1h07’00”1. La seconda squadra italiana ha invece concluso quinta in 1h08’28”4. Le parole di Paltrinieri: “Distanze più corte in mare lesempre meglio: ovviamente alle Olimpiadi dovrò e proverò ad andar forte10 chilometri, perché alternative non ce ne sono”. SportFace. .