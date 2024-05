Novità a scuola Arrivano i prof per gli stranieri e i voti ai presidi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Un docente con una formazione specifica per insegnare l’italiano ai ragazzi, in particolare quelli arrivati da poco in Italia; nuovi percorsi di specializzazione per i docenti precari di sostegno e risoluzione del contenzioso sui titoli esteri che riguarda circa 11 mila persone; possibilità per le famiglie di un ragazzo disabile di chiedere la conferma del docente di sostegno precario; un nuovo modello di valutazione per i dirigenti scolastici e totale possibilità di mobilità per loro solo per il prossimo anno scolastico. Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha ottenuto l’approvazione di un pacchetto di provvedimenti dal Consiglio dei ministri che riguarda il mondo della. Innanzitutto nelle classi dove gli studenti di origini straniere, e che abbiano importanti carenze nella conoscenza della lingua, siano uguali o superiori al 20%, dal 2025 arriverà un docente adeguatamente formato che affiancherà con lezioni di potenziamento il lavoro di classe.