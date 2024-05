Novak Djokovic ko agli Atpdi Ginevra per dei tremori alla mano | Sono preoccupato A rischio il Roland Garros?

(Di sabato 25 maggio 2024)ha lanciato un segnale preoccupante in vista del, uscendo sconfitto in semifinale all’ATP 250 diperdel ceco Tomas Machac con un netto 6-4, 0-6, 6-1. Al di là del risultato, ciò che destarmele condizioni fisiche mostrate dal serbo, apparso visibilmente affaticato e con un preoccupante tremolio, sintomo già manifestatosi in passato in situazioni di stress fisico. Era stato lui stesso a spiegare, quando alle Atp Finals di Torino, nel 2022, contro Medvedev, si verificò lo stesso episodio, che questo sintomo non era legato ad alcuna patologia, piuttosto ma era soltanto dovutostanchezza, al nervosismo etensione del match. “Ovvio,“, ha ammessoai microfoni di RFJ. “Quest’anno non ho giocato bene, a parte qualche sporadica partita. Non mi considero favorito a Parigi, affronterò il torneo un matchvolta.

