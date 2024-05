Notte di panico nel Sannio | si sveglia di soprassalto e trova i ladri in casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto in un’abitazione di Moiano, che avrebbe potuto innescare conseguenze serie per una ragazza che siva in, si è consumato oggi alle prime luci del mattino. I malfattori, penetrati all’interno dell’abitazione, hanno cominciato a rovistare al suo interno, ma, dopo essersi appropriati di alcuni beni, hanno evidentemente fatto rumore eto così la ragazza che stava dormendo in una camera. Al suo risveglio, isi sono dati alla fuga senza venire a contatto con la malcapitata. Dopo un primo sopralluogo i malfattori hanno rubato circa 600 euro ed oggetti in oro. Indagano i carabinieri di Montesarchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .