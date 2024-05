Nosotti | Italia - basati sul blocco Inter! Un reparto coperto

(Di sabato 25 maggio 2024) Mentre ci avviamo al termine del campionato e della stagione, è già tempo di proiettarsi verso EURO 2024, il grande appuntamento estivo che attende naturalmente anche l’. A Sky Sport il giornalista Marcosottolinea l’importanza delin un ruolo in particolare. VERSO L’EUROPEO – Domani si chiuderà il campionato per i nerazzurri, con Verona-, che sancisce una sorta di alfa e omega: si tratta infatti della prima partita della nuova proprietà, il fondo californiano Oaktree, e allo stesso tempo dell’ultimo impegno di una stagione fenomenale, conclusasi con la vittoria del ventesimo scudetto e con la conquista della seconda stella. E dopo la fine del campionato ci sarà giusto il tempo per una breve pausa, prima di concentrarsi al 100% sul grande appuntamento estivo rappresentato da EURO 2024. Con l’rappresentata da diversi giocatori nerazzurri.per EURO 2024: il commento diQUANTI NERAZZURRI! – Nella lista dei preconvocati diramata da Luciano Spalletti negli scorsi giorni – e che ha fatto discutere tanto per la presenza di Nicolò Fagioli, quanto per l’assenza di Manuel Locatelli – sono diversi i giocatori dell’presenti nell’: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella.

Di Francesco Acerbi se n’è parlato tanto in questi giorni, non in termini di campo però. Marco Nosotti lo prova a fare su Sky Sport in riferimento all’Italia di Luciano Spalletti. BLOCCO – Nosotti azzarda in questo momento su un giocatore: «L’Italia può sfruttare il blocco Inter, è importante. inter-news

