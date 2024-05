’Nonno amico’ I diplomi agli anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Si è concluso il progetto ‘Nonno, la serie di iniziative rivoltedell’azienda speciale Regina Elena. Il progetto dell’amministrazione comunale rivolto ai nonnini, prevedeva diversi incontri tra gli alunni della terza classe dell’istituto Figlie di Gesù di Carrara e i ‘lettori volontari’ della biblioteca civica. Momenti felici per tutti, in particolare per gliche grazie a questi appuntamenti hanno potuto trascorrere molte ore in allegria circondati dai bambini. Una serie di appuntamenti che si sono succeduti a partire dal 2 ottobre del 2023 e che grazie alla calendarizzazione hanno fatto compagnia ai nonni per un totale di sei mesi. Di questo giovedì la conclusione alla presenza dell’assessore alle partecipate Carlo Orlandi (nella foto), e naturalmente dei giovani studenti dell’istituto Figlie di Gesù accompagnati dall’insegnante Cinzia Diamanti. La festa animata dai lettori volontari Lia Bedini, Ginetta Pinelli, Fiorella Rinaldini, Enrica Tirone, Mariella Tofanari, Andrea Carlesi, Pietro Marchini, Feli Giubbi si è conclusa con uno scambio di doni tra i bambini e gli, che sono stati ‘diplomati’ nonni a tutti gli effetti: dispensatori di racconti, memorie e affetto.