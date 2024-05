Non torniamo indietro per questa religione - Rampini travolge il predicatore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Brahim Baya il promotore della preghiera-comizio con la bandiera palestinese vista all'Unviversità di Torino, contro il "genocidio a Gaza", come ricorda lo stessomusulmano nel corso della puntata di sabato 25 maggio di In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini su La7. L'ospite in collegamento rivendica il diritto di pregare in una università laica perché per manifestare la propria fede "non c'è bisogno di un autorizzazione", afferma sottolineando che la libertà religiosa è garantita dalla Costituzione. Tuttavia si è trattato di un comizio anti-Israele, fa notare Gramellini che ribatte: che reazione avrebbe se un rabbino facesse una preghiera contro Gaza davanti alla bandiera di Israele per di più dentro un ateneo? La giornalista Cecilia Sala fa poi notare a Baya le foto che ritraggono quel venerdì, in cui le donne sono serarate dagli uomini, dietro una grata, come avviene nelle moschee.