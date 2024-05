Non mi aspetto favori Champions League - la verità di De Rossi

(Di sabato 25 maggio 2024) «Una piccola speranza? Onestamente è difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta. Sono proiettato su di noi per il pmo anno, senza aspettare. Io avevo capito da un pezzo che non arrivavamo quinti e la sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europaci faremo trovare degni, ci sono aspetti positivi, è la competizione che mi ha fatto sognare da bambino, laera roba da ricchi. Le più belle serate da romanisti sono legate all'Europa, ci sono anche aspetti positivi». L'ha detto il tecnico della Roma, Daniele De, nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Empoli, ultima di campionato. «Cosa dicono questi 6 mesi? Sono meno di 6 mesi, mi hanno insegnato e dato tanto. Mi hanno ricordato cose che sapevo: arrivano le difficoltà e le critiche, lo sapevo e sono stato pronto quando non vincevamo più tutte le partite.

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Da Von der Leyen mi aspetto risposte concrete ai cittadini ed europei, penso per esempio a pescatori, agricoltori e lavoratori del settore automotive, non favori agli amici nominati come inviati Ue per le Pmi". liberoquotidiano

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – ?Da Von der Leyen mi aspetto risposte concrete ai cittadini ed europei, penso per esempio a pescatori, agricoltori e lavoratori del settore automotive, non favori agli amici nominati come inviati Ue per le Pmi”. calcioweb.eu

Roma, De Rossi sulla qualificazione Champions: "Non mi aspetto favori" - Roma, De Rossi sulla qualificazione Champions: "Non mi aspetto favori" - «Una piccola speranza Champions Onestamente è difficile che l’Atalanta non faccia punti per arrivare quarta. Sono proiettato su ... iltempo

Roma, De Rossi: "Champions Difficile l'Atalanta non faccia punti, non mi aspetto favori" - Roma, De Rossi: "Champions Difficile l'Atalanta non faccia punti, non mi aspetto favori" - Il tecnico giallorosso alla vigilia dell'Empoli: "Dybala sta bene e può giocare. Avevo capito da un pezzo che non arrivavamo quinti e la ... sportmediaset.mediaset

Leclerc scatenato anche in FP3. Ma a Monaco la qualifica rimane un gioco d’azzardo - Leclerc scatenato anche in FP3. Ma a Monaco la qualifica rimane un gioco d’azzardo - Alla fine della sessione RedBull alza il motore ma per ora non basta. La qualifica sarà comunque tiratissima e ad alta tensione ... formulapassion