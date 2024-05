Nominato il nuovo Capo del Design della Lancia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Gruppoha sciolto le riserve sulHead of, si tratta di Gianni Colonnello, da oltre vent’anni nel settore dell’automotive La divisionediha unleader: Gianni Colonello è statoHead ofdel marchio torinese a partire dal 23 maggio 2024. Colonello collaborerà strettamente con Jean Pierre Ploue, ChiefOfficer dei marchi Europei di Stellantis, e Luca Napolitano, CEO di, contribuendo al piano di rinascimento del marchio con l’obiettivo di renderlo un brand premium rispettato e credibile in Europa. Colonello porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel mondo dell’automotive, sempre nel campo del. Ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso Fiat Auto, lavorando per diversi marchi all’interno del Centro Stile e ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Ha avuto un’importante esperienza di due anni nel Centro Stile Nord America di FCA comeer degli Interni, dove ha sviluppato programmi condivisi dell’azienda.