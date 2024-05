Noleggio del fotovoltaico - pro e contro rispetto all' acquisto | la simulazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – È un’opzione sempre più utilizzata, in particolare dalle aziende, che possono, così, beneficiare dei vantaggi dell'energia solare senza dover necessariamente acquistare l'impianto, né sostenere il necessario (e cospicuo) investimento iniziale. Parliamo deloperativo di pannelli fotovoltaici: un business in costante crescita, tale da registrare aumenti pari a oltre +200% all’anno. A fornire questi dati è Grenke Italia, uno degli operatori specializzati che offrono tale servizio, occupandosi della fornitura, gestione e manutenzione dell'impianto. Tutto questo a fronte di un canone mensile fisso da versare per il: l’azienda cliente ottiene così l'accesso all'energia solare (e ai relativi vantaggi) senza dover sostenere l’investimento iniziale per installazione e messa in funzione dell’impianto, ma solo una minima percentuale in acconto. Attenzione: non è un leasing, ma un vero e proprio, in cui il cliente si impegna a pagare un canone periodico per l’uso dell'impianto.