Noi che ridevamo pensando alla naja

(Di sabato 25 maggio 2024) 19 maggio, in Ucraina l’età per la chiamata alle armi scende: partono quelli di venticinque anni. Quelli del 1999. Devono partire. Alcuni fuggono – smarriti, sbalorditi disertori. Immediatamente penso a un mio figlio, al più giovane – ai suoi occhi. Partono quelli come lui. Chiamati. Non so come le loro madri facciano a salutarli. Credo che il crepacuore mini molte donne, nel silenzio delle case rimaste vuote. Leva del ’99, alle armi. Via, dev’essere solo un brutto sogno. In due anni, il mondo mi si è ribaltato sotto ai piedi. Ridevano, i miei figli, ai racconti delladel padre – il quale peraltro a stento aveva imparato a impugnare un fucile. Ridevano, come di qualcosa che è finito per sempre. Mi pare, anche, ora, di sentire una remota eco, dall’aula di musica di una scuola elementare – una grande, pacifica scuola, anni Sessanta, le aule gremite di bambini. Però le maestre ancora ci facevano cantare canzoni guerresche, di memoria popolare.