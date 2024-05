Nocelli e Boscaglia si vedono a Catania

(Di sabato 25 maggio 2024) L’Ancona si sposta a, dove stamattina è in programma la finale di ritorno delle squadre Primavera, ma il pensiero è sempre lì: c’è da ufficializzare la riconferma di Robertosulla panchina dorica (ieri il suo compleanno, auguri), c’è da decidere il nuovo direttore sportivo, colui che con due occhi di riguardo nei confronti del settore giovanile biancorosso dovrà riscuotere tutta la fiducia del presidente Tony Tiong e mettersi immediatamente al lavoro insieme al mister di Gela per costruire la nuova squadra.incontrerà oggi allo stadio l’amministratore delegato dorico Robertae, nell’occasione, i due parleranno di tante cose, dai giovani che vedranno all’opera contro ilai contratti da rinnovare per la prima squadra, ma soprattutto parleranno di direttore sportivo. Un ruolo che decide la società, come aveva tenuto a chiarire la stessadopo l’ultima partita di campionato contro la Lucchese, e che sarà scelto soprattutto dal presidente Tony Tiong, ma che dovrà godere anche della stima del mister, visto che i due dovranno lavorare insieme con la massima unità d’intenti.

