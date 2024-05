No Grandi Navi | a Venezia torna la protesta contro il terminal in costruzione a Marghera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Èto in acqua dopo diversi anni il popolo “No” a, il movimento che dopo una lunga serie di partecipatissime manifestazioni era riuscito, nel 2021, a spingere il governo (Draghi) a decretare il bando delleda crociera dalla Laguna di, e ladi un porto off-shore per l’attracco delle crociere fuori dalla Laguna stessa. Oggi diverse decine di barchini sono partiti dal centro, zona Zattere (davanti alla Giudecca) in corteo acqueo fino a Fusina, per la manifestazione che segna in qualche modo il ritorno del movimento. Stavolta, il “nemico” non sono più le enormida crociera che, transitando davanti a San Marco, avevano contribuito in modo determinante all’indignazione, locale e non, che aveva portato al lungo dibattito e infine al decreto del 2021. Stavolta il problema è meno visibile, un, a Fusina appunto, in zona, e due canali che dovrebbero essere scavati sott’acqua per consentire alle barche piùdi arrivare apiù numerose, e a quelle più piccole (fino a 60 mila tonnellate) di attraccare alla Marittima, in prossimità dicentro.