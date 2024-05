No alla tirannia della media - che schiaccia clienti e prodotti | l’impresa personalizzi l’offerta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel mondogestione aziendale, i pochi piccoli imprenditori che basano le loro analisi su numeri e non solo sull’intuito (il famoso “fiuto imprenditoriale”) hanno spesso preso decisioni strategiche utilizzando la “” per valutare performance e sviluppare. Tuttavia, è giunto il momento di riconoscere che lanon è più un parametro valido per comprendere l’individualità e le esigenze uniche delle persone. Laha radici profonde nella storiastatistica egestione aziendale. Introdotta per comprendere e analizzare grandi quantità di dati, è stata usata per prendere decisioni basate su ciò che rappresentava la maggioranza delle persone. Questo approccio ha portato a una “”, dove le individualità sono statete e le esigenze specifiche ignorate. La standardizzazione derivante dall’usoha semplificato la produzione di massa, permettendo alle aziende di crearein grandi quantità a costi ridotti, ma ha trascurato le esigenze specifiche degli individui.