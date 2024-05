Next marketing lab - il negozio con l’IA che compra con o per? te

(Di sabato 25 maggio 2024) Intelligenza artificiale, realtà aumentata, visori che scrutano nell’anima, app. Tutte le invenzioni delpresente e futuro hanno trovato posto a Como, l’incubatore di aziende innovative che ora, dopo aver consolidato il progetto di Lomazzo (Co), si sta allargando verso Novara e Ascoli. Certo, chi ha nostalgia del salumaio sotto casa resterà deluso. Ma il trauma durerà poco,ché il servizio innovativo ideato dagli gnomi di Como, il “lab”, potrebbe rivoluzionare il mondo del retail, indagando i gusti e le passioni dei consumatori. Nella ex filanda di Lomazzo il retail digitalizzato diventa esienza da vivere, fisicamente o nel metaverso, grazie a tecnologie che vanno dal neuroal retail omnicanale, dall’Intelligenza Artificiale e big data alla realtà aumentata. IlLAB (progetto sviluppato grazie al Bando Filiere 2023 di Regione Lombardia e Unioncamere), è un vero e proprio laboratorio-diavoleria, in grado di interpretare – grazie a tecnologie digitali e innovative – soluzioni avveniristichei processi relativi agli acquisti.

Appointment Builds on the Momentum Behind Cellebrite's Preeminent Case-to-Closure Platform and Market-Leading Investigative Solutions to Accelerate Justice TYSONS CORNER, Va. and PETAH TIKVA, Israel, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd (Nasdaq: CLBT), a global leader in Digital Investigative solutions for the public and private sectors, today announced the appointment of David Gee as Chief Marketing Officer (CMO). liberoquotidiano

Appointment Builds on the Momentum Behind Cellebrite's Preeminent Case-to-Closure Platform and Market-Leading Investigative Solutions to Accelerate Justice TYSONS CORNER, Va. and PETAH TIKVA, Israel, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd (Nasdaq: CLBT), a global leader in Digital Investigative solutions for the public and private sectors, today announced the appointment of David Gee as Chief Marketing Officer (CMO). liberoquotidiano

Next marketing lab, il negozio con l'IA che compra con (o per) te - next marketing lab, il negozio con l'IA che compra con (o per) te - Il serivizio innovativo, presentato a Como in questi giorni, potrebbe rivoluzionare il mondo del retail, anticipando i gusti e le passioni dei consumatori. Obiettivo inderogabile: leggere nel pensiero ... ilfoglio

Capaccio Paestum: al Next taglio del nastro per il Salone della Dieta Mediterranea - Capaccio Paestum: al next taglio del nastro per il Salone della Dieta Mediterranea - Nella giornata di domani, venerdì 24 maggio, ci sarà la cerimonia inaugurale del DMed il Salone della Dieta Mediterranea. L'evento si terrà alle ore 16:30 presso il next l'ex Tabacchificio in località ... infocilento

Le strategie dell’industria del tabacco e della nicotina rendono i giovani dipendenti per tutta la vita. L’allarme dell’Oms - Le strategie dell’industria del tabacco e della nicotina rendono i giovani dipendenti per tutta la vita. L’allarme dell’Oms - Le industrie commercializzano i loro prodotti ai giovani con gusti allettanti come caramelle e frutta. Una ricerca condotta negli Stati Uniti ha rilevato che oltre il 70% dei giovani utilizzatori di ... quotidianosanita