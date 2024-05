News SSC Napoli - un azzurro out per influenza | novità su Osimhen e Zielinski

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 25 maggio 2024) Ad un giorno dal match contro il Lecce ci sono nuovi problemi per Calzona: out une arrivanosu. Sono ore caldissime in casa. Il futuro degli azzurri dipende proprio da quello che accadrà nelle prossime ore. Dopo il dietrofront da parte di Gian Piero Gasperini che sembra ora destinato a rinnovare il suo contratto con l’Atalanta, ilsi è mosso in un’altra direzione. Antonio Conte sembra vicinissimo a sedere sulla panchina delnella prossima stagione. Il tecnico leccese, secondo quanto raccolto in esclusiva per Spazio.it da Marco Giordano, sembra essere venuto incontro agli azzurri e ha accettato un contratto da 7 milioni a stagione. Ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis che ha voglia di chiudere in fretta per programmare al meglio la prossima stagione. Prima, però, c’è ancora un match da giocare e ildovrà farlo al massimo per provare a centrare il miracolo Conference League.