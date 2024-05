New Rimini sfida Crocetta | Il gruppo è in crescita

(Di sabato 25 maggio 2024) Impegno casalingo per il New, che comincia il girone di ritorno affrontando in una doppia partita il(ore 15 e ore 20). All’andata finì con un pari, con i Pirati a imporsi 8-1 nella pomeridiana e a chinare il capo nella serale (0-4). Oggi ètra due delle tre capoclassifica a quota sei vinte e quattro perse (l’altra è Rovigo) e dunque si tratta di uno scontro già interessante per capire le dinamiche finali dell’alta classifica. "Chiedo alla squadra di saper riconoscere i momenti positivi e il livello a cui deve giocare – dice Dorian Castro, manager di New-. Dobbiamo concentrarci su questo, sfruttando tutte le opportunità che la partita ci offre e riuscendo a mantenere l’equilibrio. La vittoria serale contro Cagliari dimostra che questo sport ti dà l’opportunità di rimontare e rimetterti in carreggiata, l’importante è non perdere l’identità assunta ogni giorno che si va in diamante.

