Nessuna offerta per il Seven Apples Asta deserta per la storica discoteca

(Di sabato 25 maggio 2024) Pietrasanta (Lucca), 25 maggio 2024 - Ieri non è stata una bella giornata per due immobili che hanno fatto storia, ognuno a modo suo. Due aste, nessun risultato concreto e la palla che torna al centro. Da una parte il miticodi Motrone, in liquidazione dal luglio 2023, con la vendita giudiziaria andata. Dall’altra l’ex laboratorio Pierotti di Pietrasanta, con il Comune che si è presentato come unico partecipante ma ha commesso un errore di forma ed è tornato a casa a mani vuote. Il caso più eclatante è senza dubbio quello del, autentica leggenda della movida versiliese avviata nel 1971 dalla famiglia Belluomini di Viareggio. Mezzo secolo di fasti e riflettori, poi alcuni anni fa qualcosa si è incrinato. È successo con il sequestro penale scattato a luglio 2020, quando arrivarono i sigilli della polizia municipale. All’origine ci furono problemi burocratici, tra cui la mancata comunicazione del subentro del nuovo rappresentante legale.

