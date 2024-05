Nessun attrito in maggioranza sul premierato Il Capo dello Stato? Rafforzato il ruolo Parla Balboni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024) Si consuma un duello. Dallo stesso palco, ma a distanza. Il premier Giorgia Meloni, da Trento, ribadisce che la riforma delè in cima alle priorità dell’esecutivo. “O la va, o la spacca”. Dall’altra parte della barricata – qui è proprio il caso di dirlo – la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein che rivendica la sua linea di ferma contrarietà perché “la democrazia non è l’acclamazione di un”. È il termometro degli umori che si sono surriscaldati in Aula, al Senato, dove il relatore della riforma – il senatore di FdI Alberto, presidente della Commissione Affari Costituzionali – sta conducendo un lungo lavoro affrontando “una sinistra che vuole impedire il voto e che ha presentato oltre tremila emendamenti”. Le opposizioni gridano allo scandalo a fronte della previsione del contingentamento dei tempi – fissato a trenta ore – per la discussione “ma quando loro erano al governo ne concedevano molte meno”, fa presente il meloniano con cui Formiche.