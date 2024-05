Nel ricordo di Laura Del Gratta Un sostegno alla Casa delle Donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Hanno custodito e realizzato quell’ultimo, doloroso quanto generoso, desiderio: “Il giorno che non ci sarà più non portatemi dei fiori, ma pensate a chi ha bisogno di un“. E così i familiari diDelhanno fatto, consegnando ieri mattina un contributo di 2.730 eurodi Viareggio. "Perché questo – raccontano i figli di, Gabriele e Giacomo Mazzone – era il modo in cui nostra madre voleva essere salutata".se n’è andatafine di febbraio a soli 58 anni, a causa di una malattia contro la quale ha combattuto senza farsi rubare i giorni felici. CassieraCoop di Torre del Lago, prima di aggravarsi ha continuato ad inseguire tutte le sue passioni. Come la recitazione, che un anno fa l’ha portata sulle tavole del teatro Jenco per il ritorno sulle scene della canzonetta del Carneval Puccini. "Nostra madre – proseguono i figli – è state per noi un esempio.