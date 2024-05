(Di sabato 25 maggio 2024) Bisogna accontentarsi: è quanto di più vicino a un confronto diretto passerà il convento. Giorgiaed Ellya due ore dil’una dall’altra, stesso palco, quello del first appeared on il manifesto. .

Il duello che non si doveva fare, e che in tivvù non ci sarà, va in scena in teatro. E la polarizzazione io contro di te e tu contro di me, che è il vero cordone che unisce. ilmessaggero

AGI - Il faccia a faccia non c'è, le 'duellanti' non si incrociano nemmeno dietro le quinte del Teatro Sociale di Trento che ospita il Festival dell'Economia. Eppure, il botta e risposta fra Meloni e Schlein è reale e non esclude alcun colpo. agi

Il duello che non si doveva fare, e che in tivvù non ci sarà, va in scena in teatro. E la polarizzazione io contro di te e tu contro di me, che è il vero cordone che unisce. ilmessaggero

Nel duello a distanza Meloni-Schlein scintille senza fiamme - Nel duello a distanza Meloni-Schlein scintille senza fiamme - Bisogna accontentarsi: è quanto di più vicino a un confronto diretto passerà il convento. Giorgia Meloni ed Elly Schlein a due ore di distanza l’una dall’altra, stesso palco, quello del festival ... ilmanifesto

Meloni-Schlein duello a distanza (ma senza attacchi personali): le due leader divise su tutto - Meloni-Schlein duello a distanza (ma senza attacchi personali): le due leader divise su tutto - Il duello che non si doveva fare, e che in tivvù non ci sarà, va in scena in teatro. E la polarizzazione io contro di te e tu contro di me, che è il vero cordone che ... ilmessaggero

Il derby a distanza, Meloni: “Premierato, o la va o la spacca”. Schlein la incalza su Toti: "Ne parli" - Il derby a distanza, Meloni: “Premierato, o la va o la spacca”. Schlein la incalza su Toti: "Ne parli" - Roma, 24 maggio 2024 – Non è il confronto, e nemmeno gli somiglia. Il palco è lo stesso, quello del Festival dell’Economia a Trento, però Giorgia Meloni ed Elly Schlein ci salgono in orari diversi e c ... quotidiano