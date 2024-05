Nato - Stoltenberg | Ucraina sia libera di usare armi degli alleati per colpire in Russi - via il divieto

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Il segretario generale Jensha invitato glidellache fornisconoall'a porre fine aldi usarle perobiettivi militari ina. Lo riporta il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell'Alleanza. "Il chiaro obiettivo di, anche se mai nomi, è la politica del presidente statunitense Joe Biden – scrive l'Economist – di controllare ciò che l'può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani”. Segui le notizie in diretta .

Il presidente degli Stati Uniti Biden dice di voler condizionare le forniture militari a Israele continuando con quelle difensive ma non con quelle offensive se invaderà Rafah. Il presidente Usa ammette che bombe americane sono state usate per uccidere civili nella Striscia di Gaza. ilsole24ore

La Nato accelera sul fronte ucraino e Stoltenberg ribadisce che l’invio di truppe Nato non è ipotizzato. “Il nostro obiettivo era duplice: sostenere l’Ucraina, come facciamo, ma anche garantire che il conflitto non si trasformi in una guerra su larga cala. secoloditalia

