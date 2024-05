Nato - Stoltenberg | Ucraina libera di usare armi degli alleati per colpire in Russi - via il divieto

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Il segretario generale Jensha invitato glidellache fornisconoall'a porre fine aldi usarle perobiettivi militari ina. Lo riporta il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell'Alleanza. "Il chiaro obiettivo di, anche se mai nomi, è la politica del presidente statunitense Joe Biden – scrive l'Economist – di controllare ciò che l'può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani”. Segui le notizie in diretta .

ROMA – Ha risposto, sia pure indirettamente, Stoltenberg, alle fughe in avanti di Macron. Affermando: ” Kiev non ha chiesto truppe Nato da dispiegare sul terreno ma vuole più supporto dagli alleati”. Poco dopo il colloquio di un’ora con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, mentre in tutta Europa si discute delle parole del […] L'articolo Stoltenberg frena Macron: “Kiev non chiede truppe Nato”. firenzepost

