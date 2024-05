Nato | Kiev deve poter colpire in Russia

Gli alleati, per quanto importanti e utili siano, non sono tutti uguali. Questo almeno è quello che traspare dalla politica dei ‘due pesi e due misure’ che, ormai da tempo, viene perseguita da Washington in fatto di supporto militare a Israele, guidato dal discusso primo ministro Benjamin Netanyahu, e all’Ucraina di Volodymyr Zelensky. lanotiziagiornale

Ucraina, Stoltenberg: "Via il divieto a Kiev di colpire obiettivi in Russia" - Ucraina, Stoltenberg: "Via il divieto a Kiev di colpire obiettivi in Russia" - Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, invita gli alleati dell'organizzazione che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. tg.la7

Nato: “Ucraina sia libera di usare le armi degli alleati per colpire in Russia” - Nato: “Ucraina sia libera di usare le armi degli alleati per colpire in Russia” - Jens Stoltenberg ha fatto un appello agli alleati della Nato affinché pongano fine al divieto di usare le armi fornite all’Ucraina per colpire obiettivi militari in Russia. Lo riporta l’Economist, che ... thesocialpost

Guerra Ucraina, Stoltenberg: "Via divieto per Kiev a colpire obiettivi in Russia". LIVE - Guerra Ucraina, Stoltenberg: "Via divieto per Kiev a colpire obiettivi in Russia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Stoltenberg: 'Via divieto per Kiev a colpire obiettivi in Russia'. LIVE ... tg24.sky