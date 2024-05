Nations League di Volley Maschile - l’Italia batte l’Iran e mantiene il quarto posto in Ranking Mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 25 maggio 2024) Rio de Janeiro, 25 maggio 2024 –nel, stabile, perdi. Gli Azzurri battonoin, per il secondo appuntamento del torneo, in svolgimento a Rio de Janeiro, e guadagnano altri punti preziosi per staccare il pass olimpico per Parigi 2024. Il risultato della partita è quello di 3-0 (25-19, 25-18, 25-11) e il miglior realizzatore è Yuri Romanò, autore di ben 18 punti. Non si fermano gli impegni delin competizione. Oggi scenderà in campo ancora una volta e lo farà con il Giappone. Alle 14 locali (le 19 italiane). I prossimi avversari nipponici sono terzi in Classifica.