Nasce Gaetano Scirea - il più grande libero della storia – 25 maggio 1953 – VIDEO

Gli eroi in bianconero: Gaetano SCIREA - Gli eroi in bianconero: gaetano SCIREA - Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ... tuttojuve

Venerdì i funerali di Gaetano Di Vaio, il ricordo di amici e colleghi: “Ora vola leggero” - Venerdì i funerali di gaetano Di Vaio, il ricordo di amici e colleghi: “Ora vola leggero” - Non ce l'ha fatta gaetano Di Vaio, il produttore e attore caduto dalla moto lo scorso 16 maggio a Qualiano si è spento ... internapoli

Gaetano Di Vaio è morto, il produttore e attore di Gomorra era stato coinvolto in un incidente - gaetano Di Vaio è morto, il produttore e attore di Gomorra era stato coinvolto in un incidente - Poco fa il produttore e attore gaetano Di Vaio, caduto dalla moto lo scorso 16 maggio a Qualiano, è morto. Era ricoverato in rianimazione, nell’ospedale di Giugliano in Campania. internapoli