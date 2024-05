Nardi-Muller in tv | data - orari - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Lucaaffronterà Alexandreal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Prima volta nel main draw di questo Slam per il tennista pesarese, che dopo aver trionfato nel challenger di Napoli ha purtroppo giocato e vinto poco nell’ultimo mese e mezzo. Un periodo caratterizzato dall’infortunio alla caviglia occorso a Bucharest e che l’ha costretto a un paio di settimane di stop. A Roma una bella vittoria contro Altmaier e poi la sconfitta per mano di Rune, a Torino invece un match con tanti rimpianti perso contro Wolf. In questo primo turno controparte sfavorito secondo i bookmakers, con il tennista di casa che avrà il pubblico dalla sua ed è reduce da un gran torneo a Roma, dove ha battuto anche Andrey Rublev oltre al connazionale Arthur Fils.può contare su due vittorie in altrettanti scontri diretti, l’ultimo dei quali giocato lo scorso aprile a Monte-Carlo.

Parigi, 24 maggio 2024 – Jannik Sinner in campo al Roland Garros 2024, al via domenica, anche se non al top. L'azzurro, numero 2 del mondo, lunedì 27 maggio debutterà nel torneo di Parigi. Il 22enne altoatesino torna in campo dopo lo stop per il problema all'anca che l'ha costretto a saltare gli Internazionali d'Italia.

Flavio Cobolli e Casper Ruud non sono riusciti a scendere in campo per disputare la semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra. Una forte pioggia si è infatti abbattuta sulla località svizzera e i due giocatori non hanno potuto fronteggiare nel match che metteva in palio la qualificazione all'atto conclusivo, da disputare contro il ceco Tomas Machac, che nel pomeriggio ha sconfitto a sorpresa il serbo Novak Djokovic in tre set.

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa in vista del Roland Garros 2024, spiegando ciò che si aspetta dal torneo: "Arrivo qui con meno partite di quante avrei voluto. Mi sento meglio, dopo ogni allenamento miglioro e riesco a colpire senza dolore.

