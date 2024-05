Napoli - un occasione di mercato per il centrocampo?

(Di sabato 25 maggio 2024) La SSCsi avvia alla rivoluzione. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono pronti a costruire la squadra del futuro, con molti calciatori che faranno le valigie ed altrettanti che approderanno in azzurro quest’estate. Unper ilpotrebbe essere una vecchia conoscenza: Jorginho. Quest’ultimo L'articolo .

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIR ETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-JARRY LA DIRETTA LIVE DI NARDI-RUNE DALLE 20.30 12:12 A sorpresa la russa Diana Shnaider vince il 1° set per 7-5 contro la spagnola Paula Badosa. Dopo questo match tocca a Stefano Napolitano!! 11:03 In campo Badosa e Shneider. oasport

Si entra nella seconda settimana degli Internazionali di Italia. Si completa il quadro del terzo turno, con otto partite tutte da vivere in cui è presente ancora l’ultimo italiano in lizza nel torneo. Niente centrale, ma c’è comunque l’emozione del Grand Stand per Stefano Napolitano, che prosegue nel suo sogno romano. oasport

Il qualificato transalpino Alexandre Muller compie l’impresa ed elimina il numero 4 del tabellone di singolare maschile, il russo Andrey Rublev, agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: il francese si impone in rimonta per 3-6 6-3 6-2 ed approda agli ottavi di finale, in programma domani, dove affronterà uno tra la wild card italiana Stefano Napolitano ed il cileno Nicolas Jarry, numero 21 del seeding. oasport

Viaggio nel Napoli Club Bologna - Passione e Identità: 20 anni di passione tra calcio e sociale - Viaggio nel napoli Club Bologna - Passione e Identità: 20 anni di passione tra calcio e sociale - L’estate scorsa abbiamo ospitato 5 bambini dell’Associazione portandoli in ritiro con noi a Dimaro, e ci apprestiamo a ripetere l’iniziativa quando il napoli ripartirà per il Trentino in occasione ... stabiachannel

Serie A: Lecce sfida il Napoli al 'Maradona' per l'ultima giornata - Serie A: Lecce sfida il napoli al 'Maradona' per l'ultima giornata - FRANCESCO LOIACONO – Domani alle 18:00, il Lecce affronterà il napoli allo stadio "Diego Armando Maradona" nella trentasettesima e ultima giornata di Serie A. La partita sarà cruciale per entrambe le ... giornaledipuglia

Napoli, parco Mascagna: chiuso da 260 giorni - napoli, parco Mascagna: chiuso da 260 giorni - napoli, parco Mascagna: chiuso da 260 giorni Domenica mattina nuovo flash mob dei residenti “ E' fissato per domenica mattina il nuovo ... politicamentecorretto