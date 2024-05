Napoli - svolta sul futuro di Lobotka | la mossa cambia tutto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 25 maggio 2024) Niente da fare per Stanislav: la scelta del club ha rimescolato le carte in tavola in chiave calciomercato. Stanislav, punto fermo delnonostante una stagione non esaltante del club partenopeo, è pronto a concludere l’annata calcistica con la casacca azzurra. Il centrocampista slovacco sarà impegnato al prossimo europeo proprio con mister Calzona con la sua Slovacchia. Il numero 68 avrà l’occasione di dimostrareil suo valore davanti all’intera Europa. La sua qualità ha stimolato l’interesse dei maggiori club in circolazione ma anche convinto ilche il suo apporto è indispensabile per la prestazione dell’intera squadra. De Laurentiis non vuole cederlo e soltanto un club avrebbe potuto stuzzicare lo stesso calciatore: il Barcellona. Il club catalano non ha mai nascosto la stima che nutre nei suoi confronti: Xavi, infatti, ha più volte affermato di volerlo nella sua squadra.