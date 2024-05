Napoli - migliaia in corteo con la Cgil e contro l’Autonomia differenziata Landini | Bisogna unire il Paes - non dividerlo

(Di sabato 25 maggio 2024) “non è quello che serve al nostroe, devono ritirarla Così come la democrazia va praticata, non è eleggendo il capo che si risolvono i problemi. Noi abbiamo bisogno di una democrazia partecipata in cui i cittadini possano non solo votare ma anche partecipare,llare quello che si fa e dare il loro contributo”. A dirlo daè il segretario generale dellaMaurizioin occasione della manifestazione organizzata in città. “In più – ha aggiunto – la nostra Costituzione parla di un fisco giusto, parla di un fisco progressivo, noi abbiamo bisogno che i diritti fondamentali, a partire dal diritto al lavoro che non deve essere precario, al diritto alla salute, al diritto all’istruzione debbono essere garantiti. E per questo ci vogliono investimenti,andare a prendere i soldi dove sono. Il nostro governo – conclude– attualmente fa esattamente l’opposto“.

L’Italia dell’immediato Secondo Dopoguerra, con la sua “industria pubblica” in “proprietà pubblica demaniale” del Popolo (si pensi all’Iri, con le sue mille Aziende pubbliche, all’Eni, all’Enel, all’Ina, ecc.), costituenti il 70 per cento della ricchezza nazionale, aveva raggiunto valori da primato; il reddito pubblico cresceva in media del 6,5 per cento e l’Italia era diventata, nel 1990, la quarta potenza mondiale, dopo Stati Uniti, Giappone e Germania. ilfattoquotidiano

Ucciso a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata Democrazia Cristiana: trovato in auto con una fascetta stretta al collo - Ucciso a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata democrazia Cristiana: trovato in auto con una fascetta stretta al collo - Lo hanno trovato morto nella sua auto, con una fascetta stretta al collo. È in queste condizioni che a Palermo è stato rinvenuto il corpo di Angelo Onorato, marito di Francesca Donato, eurodeputata de ... ilfattoquotidiano

Napoli, migliaia in piazza per la Costituzione. Landini e Shlein: «L'autonomia differenziata e il premierato non fanno bene al Paese» - Napoli, migliaia in piazza per la Costituzione. Landini e Shlein: «L'autonomia differenziata e il premierato non fanno bene al Paese» - Dopo Roma arriva a Napoli «La Via Maestra», la manifestazione targata Cgil in difesa della Costituzione e dei diritti. In città sono previste 30mila… Leggi ... informazione

Napoli, migliaia in piazza con la Cgil. L’urlo di Landini: “Ritirate l’Autonomia differenziata e stop al premierato” - Napoli, migliaia in piazza con la Cgil. L’urlo di Landini: “Ritirate l’Autonomia differenziata e stop al premierato” - Sfilano fra gli altri Isaia Sales, Bonelli dei Verdi, Fratoianni di Avs, DeCaro del Pd, il sindaco Gaetano Manfredi. È attesa anche la segretaria del Pd Elly ... napoli.repubblica