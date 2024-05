Napoli-Lecce - probabili formazioni e dove vedere l' ultima di Zielinski e Osimhen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 - Il futuro è adesso, recita un noto slogan che mai come ora si sposa benissimo alla situazione in casa: alle porte c'è un campionato da chiudere domenica 26 maggio alle 18 al Maradona contro ilper ritrovare una vittoria che in casa manca dal 3 marzo e che in generale non arriva dal 7 aprile, ma all'orizzonte si prospetta l'estate rovente della rivoluzione, con il primo tassello che riguarderà la panchina, che vede Antonio Conte vicino come non mai. Le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona(4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Berisha, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Gotti Orario ela partita in tv(fischio d'inizio alle 18) sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN, la cui app è disponibile anche sui dispositivi TIMvision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S).