Napoli-Lecce - le probabili | Simeone a guidare l’attacco Sky

(Di sabato 25 maggio 2024) Domani alle ore 18:00 ilgiocherà l’ultima partita di campionato contro il. Finalmente la squadra potrà archiviare quest’annata disastrosa e concentrarsi sul futuro. Sarà la partita dei saluti per Zielinski e Osimhen, che però non partiranno titolari. Leformazioni riportate da Sky Sport:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano,, Kvaratskhelia(4-2-3-1): Brancolini; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Oudin, Dorgu; Piccoli Intanto ilcostruisce il futuro. E intende farlo con Conte Ci siamo. Sarò Conte tutto attaccato. Ile Conte sono d’accordo su tutto. Quindi De Laurentiis e Conte sono d’accordo su tutto. Anche sui conti. Sul monte ingaggi. Vi avevamo informati ieri pomeriggio, e pronto anche il centravanti: Romelu Lukaku. Salvo clamorose accelerazioni, o al momento imprevisto dietrofront, l’annuncio ci sarà tra lunedì e martedì.

