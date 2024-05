Napoli-Lecce - diversi calciatori al Maradona per l’ultima volta | già ufficiale l’addio di Piotr Zielinski

(Di sabato 25 maggio 2024) Contro illa SSCdisputerà la sua ultima partita del campionato di Serie A. Allo stadiouna gara d’addio per moltiche, dopo il match, saluteranno per sempre i tifosi azzurri dopo una stagione non esaltante. Oltre ai vari Demme, Dendoncker e Traorè, a dire addio alla piazza partenopea sarà, quasi L'articolo .

L'EX - Calaiò: "Koopmeiners perfetto per il Napoli, nuovo allenatore Credo sarà Gasperini" - L'EX - Calaiò: "Koopmeiners perfetto per il Napoli, nuovo allenatore Credo sarà Gasperini" - NAPOLI - Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Tutti al Var", trasmissione in onda su Sportitalia. Cosa può dirci sull'uomo e sull'allenatore Gasperini"C'è ... napolimagazine

"Giuliani prese l'Aids alla festa di Maradona", il ricordo dell'ex moglie - "Giuliani prese l'Aids alla festa di maradona", il ricordo dell'ex moglie - Portiere del Napoli ai tempi d'oro di maradona, Giuliano Giuliani fu il primo calciatore ad ammalarsi di Aids... Parla l'ex moglie ... affaritaliani

Igor Protti che fine ha fatto: «A 11 anni lavoravo in cantiere per avere un pallone, oggi i calciatori sono soli» - Igor Protti che fine ha fatto: «A 11 anni lavoravo in cantiere per avere un pallone, oggi i calciatori sono soli» - Capocannoniere in serie C, B e A, bandiera di Livorno e Bari, Igor Protti a 56 anni fa il nonno ed è lontano dal calcio:«Gli atleti oggi sono più soli, anche con i social. Noi eravamo parte dello spog ... corriere