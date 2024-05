Napoli – Lecce | comunicato del Club Azzurro

(Di sabato 25 maggio 2024) In occasione della gara di Campionato contro il, in programma domani alle ore 18:00, la SSCinvita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.: i tornelli apriranno alle ore 15:30 I tornelli apriranno alle ore 15:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Ilinvita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali La SSCinvita i propri tifosi, che intendono recarsi allo stadio, ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) e presso i punti vendita Ticketone abilitati. La SSCricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell’impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.

Alejnikov: ”Napoli-Lecce? Possiamo fare tanti pronostici, ma non potremmo indovinare il risultato” A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Sergej Alejnikov, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Lecce e Juventus per parlare del match di domenica tra il Napoli e la squadra salentina. terzotemponapoli

La SSC Napoli ha pubblicato il consueto report dell'allenamento odierno in vista della sfida di domenica contro il Lecce L'articolo Napoli, il report in vista del Lecce: le ultime su Osimhen, Zielinski e Rrahmani proviene da ForzAzzurri. forzazzurri

Allenatore Napoli, Gasperini non ha accordo con l'Atalanta ma ADL accelera per Conte! - Allenatore napoli, Gasperini non ha accordo con l'Atalanta ma ADL accelera per Conte! - 15.10 - Antonio Conte si avvicina al napoli. Lo scrive sui social il giornalista Nicolò Schira con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. "Conte si avvicina al napoli. Contatti positivi e trattative ... tuttonapoli

Conte-Napoli, Repubblica: non chiede top player, ecco i primi 3 obiettivi - Conte-napoli, Repubblica: non chiede top player, ecco i primi 3 obiettivi - Aurelio De Laurentiis ha ricevuto ieri da Gian Piero Gasperini solamente gli auguri per il suo 75esimo compleanno. tuttonapoli

Napoli, Maradona Jr: “Stagione catastrofica, colpa della società. Conte Profilo affascinante, ma io avrei voluto Sarri” - napoli, Maradona Jr: “Stagione catastrofica, colpa della società. Conte Profilo affascinante, ma io avrei voluto Sarri” - napoli, il prescelto è Conte: Maradona JR, da sempre tifoso azzurro, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare ... tag24